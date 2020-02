Mitspielprojekt „MG Riniken ans Eidg. Musikfest 2021“

Die Musikgesellschaft Riniken hat aus der Not eine Tugend gemacht.

So hat sie sich, nach der leider eingegangenen Kündigung ihres Dirigenten Rafal Jastrzebski, überlegt, wie es weiter gehen soll. Für eine kleine Musikgesellschaft ist es nicht einfach, eine neue Dirigentin oder einen neuen Dirigenten zu finden. Trotzdem haben sich die Mitglieder begeistert dafür ausgesprochen, am Eidgenössischen Musikfest 2021 in Interlaken, in der 4. Klasse Harmonie, teilzunehmen. Dafür wurde das Projekt „MG Riniken ans EMF 2021“ ins Leben gerufen. Für dieses Projekt konnte glücklicherweise Peter Danzeisen, Ehrendirigent der Stadtmusik Brugg, gewonnen werden, den die MG Riniken im letzten halben Jahr, in dem sie zusammen mit der Stadtmusik musizierte, kennen gelernt hatte. Nun werden noch begeisterte Musikantinnen und Musikanten gesucht, die gerne an diesem Projekt teilnehmen würden. Herzlich willkommen sind vor allem auch Leute, die früher einmal ein Instrument gespielt haben. Dies ist DIE Gelegenheit um wieder einzusteigen! Die Musikgesellschaft Riniken, freut sich über viele Musikantinnen und Musikanten, die aus Freude an der Musik, mit ihr zusammen musizieren werden.

Eckdaten des Projektes:

Probetag: Montag, 20.00 Uhr - 22.00 Uhr

Start: 10. August 2020

Kirchenkonzert: 29. Nov. 2020

Jahreskonzert: 1. Mai 2021

Eidg. Musikfest: 16. Mai 2021

Infos und Anmeldung: karin.horlacher@mgriniken.ch