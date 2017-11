An der Mitgliederversammlung vom 8. Nov. der glp Bezirk Baden gratulierte der Präsident Orun Palit den Neugewählten. In Wettingen konnte die glp ihre Sitze von 2 auf 4 verdoppeln. Sie wurde die 5. stärkste Partei mit einem Wähleranteil von 7.3%. In Wettingen sind neu Manuela Ernst und Yvonne Hiller zusammen mit den bisherigen Einwohnerräten Orun Palit und Ruth Jo. Scheier gewählt worden. In Baden konnte die glp den Wähleranteil um 3.5% auf 7.7% steigern, was auch zu einer Verdoppelung der Sitzzahl führte. Neben den Bisherigen Sander Mallien und Peter Berger sind neu Gian von Planta und Fiona Hostettler in den Einwohnerrat gewählt worden. In der Gemeinde Fislisbach wurde unser glp Kandidat Andreas Mahler mit einem sehr guten Resultat für weitere 4 Jahre als Gemeinderat gewählt. Die glp ist die grosse Gewinnerin der Wahlen vom 24. September 2017 und ist darüber hoch erfreut.

Neu stellte der Vorstand den Mitgliedern das Projekt „Obersiggenthal“ vor. Das Ziel ist es, in 4 Jahren dort auch im Einwohnerrat vertreten zu sein. Dazu braucht es viel Vorarbeit. Aus diesem Grund möchte man bereits zu Beginn des Jahres 2018 mit diesem Projekt beginnen. Wer an einer Ortspartei glp-Siggenthal interessiert ist, findet auf http://bezirkbaden.grunliberale.ch die Möglichkeit mit uns Kontakt aufzunehmen.

Orun Palit, Präsident, glp Bezirk Baden