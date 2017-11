Die letzte Prüfung

Für Angelika Keller war dies die letzte Prüfung, da weitere Dangrade im Aikido nicht über eine Prüfung vergeben werden.

In den Bewegungen von Angelika Keller präsentiert sich eine äusserst geschmeidige, harmonische und klare Form des Aikidos. Bestens vorbereitet gelang es ihr mit Leichtigkeit, die Angriffskraft der Gegner ins Leere fliessen zu lassen. Unermüdlich sich bewegend, mit grosser Präsenz und präzis ausgeführten Bewegungen brachte sie die Angreifer zu Fall und fixierte diese ohne grossen Kraftaufwand, aber mit perfekt angesetzten Hebeln.

Sie zeigte souverän ihr ganzes Können, das sie sich in über fünfundzwanzig Jahren als regelmässig praktizierende Aikidoka und langjähriger Trainierin in Wohlen und an vielen internationalen Lehrgängen angeeignet hat.

Zum Schluss zeigte Angelika Keller eine Kata (Übung) mit dem Bokken (Schwert) und eine mit dem Jo (Stab). Auch dabei ging es um Präzision der Bewegungen und um Geschmeidigkeit. Mit dieser Aufgabe rundete sie eine wirklich herausragende und meisterliche Prüfung ab.