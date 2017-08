Am 8. November findet der nächste Tagesausflug der Regionalstelle Fricktal des Schweizerischen Roten Kreuzes (SRK) Kanton Aargau statt. Diesmal geht es nach Schinznach an den Christkindmarkt.

Der Tagesausflug richtet sich an ältere oder körperlich eingeschränkte Menschen, die auf Betreuung angewiesen sind. Am 8. November holt der rollstuhlgängige Car die Ausflügler morgens um 9.30 und 10.00 Uhr in Frick und Möhlin ab. Danach geniessen sie einen abwechslungsreichen Tag zwischen den weihnachtlich geschmückten Ständen des Schinznacher Weihnachtsmarktes. Unterwegs unterstützen und begleiten erfahrene Helferinnen und Helfer des SRK Kanton Aargau die Gäste. Um ca. 16.30 Uhr bringt der Car die Teilnehmenden wieder zurück.

Für den Ausflug wird ein Unkostenbeitrag von 30 Franken pro Person erhoben. Die Teilnehmerzahl ist beschränkt. Wer mitkommen möchte, kann sich noch bis spätestens 11. September bei der Regionalstelle Fricktal anmelden: Tel. 062 865 62 00 (Bürozeiten Mo-Fr 8.30-11.00 Uhr und 13.30-16.00 Uhr) oder per E-Mail an srk-fricktal@srk-aargau.ch.