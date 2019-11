MG Lostorf lädt am 7. Dezember 2019 zum Jahreskonzert ein

Die Musikgesellschaft Lostorf (MGL) lädt am 7. Dezember 2019 zum Jahreskonzert in die Dreirosenhalle Lostorf ein. Unter dem Motto «Die vier Elemente» erwartet die Besucher ein sehr abwechslungsreiches Programm – mal feurig, dann wieder ruhig fliessend, übergehend in luftige Höhen, aber trotzdem auch bodenständig und geerdet. Es ist für jede und jeden etwas mit dabei. Der Eintritt ist frei! Das Konzert beginnt am 7. Dezember 2019 um 19.30 Uhr. Türöffnung ist um 17.30 Uhr. Das Team des Turnverein Satus ist für den kulinarischen Teil verantwortlich. Die Mitglieder der MGL freuen sich auf viele Konzertbesucher.