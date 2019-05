Die Pferderennen im Schachen sind ein «AargauTopSport»- Anlass. Es ist nicht allein das satte Grün der Auenlandschaft, das den Platz so beliebt macht. An die Rennen kommt Alt und Jung in erster Linie der Pferde wegen, die auf ihren Runden auf der Bahn um den Sieg kämpfen und die Besucher von den Sitzen reissen.

Das wird dieses Jahr nicht anders sein, lässt doch der Mai-Preis der Traber, die mit 12'000 Franken am höchsten dotierte Prüfung des Tages, die Emotionen hoch gehen. Als klarer Favorit wird Swedishman antreten, der sein letztjähriges Debüt auf dem Schachen im Spätsommer in der «Meisterschaft der Traber» mit einem überlegenen Sieg gestaltete.

Drei Pferde aus dem Stall Allegra Racing Club wollen Swedishman den Sieg streitig machen, mit Rebus und Spike sind auch die Mai-Sieger aus den Jahren 2017 und 2018 mit von der Partie und dürften den 13-jährigen Millionär ebenso fordern wie Semola GK, die in der Meisterschaft auf dem zweiten Platz einkam.

Sie ist aber auch noch im mit 10'000 Franken dotierten Aarauer Stuten-Cup genannt. Nicht weniger als 23 Nennungen sind zudem für das dritte Trabrennen des Tages eingegangen. Renntage 2019: 12. Mai / 19. Mai / 25. August / 8. September.

Attraktive Rennen

Zu den Highlights im Schachen zählen die Hindernisrennen. Mit je einer Hürden-, Jagd- und Crossprüfung pflegt der Aargauische Rennverein diese Sparte besonders sorgfältig und bemüht sich seit Jahren, mit Engagements aus dem Ausland den Wettern attraktive Felder bieten zu können.

Das ist dem ARV auch für den ersten Renntag wieder gelungen: Zwölf Nennungen weist die Hürdenprüfung auf, das Jagdrennen deren elf und das den Renntag abschliessende Cross über 4400 Meter neun. Doch die Gäste dürften es schwierig haben, sind doch wieder Aarauer Bahnspezialisten wie Be my Hope, Papageno oder Les Sables Blancs unter den genannten Pferden am ersten Tag zu finden.

Am 2. Frühlingsrenntag steht dann mit dem aus dem Aargauer Sportfonds alimentierten «Grossen Preis des Kantons Aargau» eine der wichtigsten Prüfungen im hiesigen Hindernissport im Mittelpunkt. Mit 25'000 Franken ist sie dotiert und führt über die grossen Sprünge.

Eröffnet wird die Schachen-Saison vom Nachwuchs. Vor über 40 Jahren fanden im Schachen die ersten Ponyrennen statt, seit 1979 sind sie fester Bestandteil im Rennprogramm. Mit zwei Ponyrennen Trab werden den Renntag vom 12. Mai eröffnen, für die schnellen kleinen Galopper gibt es am 19. Mai sogar drei Rennen.