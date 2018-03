Eine beachtliche Turnerschar konnte an der diesjährigen GV im «Terminus» begrüsst werden. War es vielleicht das offerierte Nachtessen, die Gespräche in gemütlicher Runde oder effektiv das aktuelle und zukünftige Vereinsgeschehen, welches die Männerturner interessierte?

Präsident Edwin Keusch zeigte sich jedenfalls erfreut ob der fast vollzähligen Turnerschar gemäss der Präsenzliste. Während der letzten Jahre pendelte der Bestand immer zwischen 40-45 Mitgliedern. Aktiv turnend an den Mittwochproben waren es im vergangenen Jahr jedoch lediglich 10 bis maximal 20 Männerturner. Mit von der Party war meistens der Präsident: von den angebotenen 37 Turnlektionen besuchte er deren 35 - rekordverdächtig! Mit geringem Abstand dann Stefan Gerschwiler, Toni Penta und Ewald Trottman welche es auch noch auf’s Siegertreppchen schafften.

Aber nicht nur in der Turnhalle waren die Männer aktiv. Auch bei Arbeitseinsätzen für spezielle Anlässe war immer eine Delegation vor Ort. Vorbereitungsarbeiten zur Raiffeisen-GV in der Mehrzweckhalle, Organisation von Festwirtschaft an der TCS-GV und an weiteren Helfereinsätzen. Dies nicht ganz uneigennützig, denn daraus resultierte immer ein Obolus für den Posten «Einnahmen» in der Jahresrechnung.

Ein auf und ab in der Kasse

Mittels Kurve und Balkendiagramm veranschaulichte Kassier Roland Frick die Vermögens-Statistik der letzten 14 Jahre. Wie bereits in den vorangegangenen Jahren musste er auch für 2017 von einem geringen Aufwandüberschuss berichten. Dies begründet durch die Turnfeste, den Jubiläumsanlass und weiteren Festivitäten. Trotzdem hat der Verein immer noch rund 17'000 Franken Vermögen. Der Vorstand sah daher keinen Anlass den Jahresbeitrag von 60 Franken zu erhöhen. Erwähnenswert schien dem Kassier hingegen, dass davon 59 Franken an Kreis-, Kantons- und Eidgenössischem Turnverband abgeliefert werden müssen.

Freiämter Spezialitäten

Auf Grund von Rücktritten im Vorstand kam es zu Erneuerungswahlen: Ewald Trottman, langjähriger Technischer Leiter, trat von diesem Amt zurück. Er übernahm aber das Amt als Revisor, welches von Thomas Good wegen Wegzuges und Austritt aus dem Verein frei wurde. Als neuer Technischer Leiter stellte sich Guido Feer zur Verfügung.

Willy Wirth, Aktuar im MTV, fand, dass nach 10 Jahren die Zeit für eine Auffrischung gekommen sei. Als Nachfolger wurde Rolf Gut mit Applaus gewählt. Für ihren Einsatz im Verein wurden die Zurücktretenden mit einem Korb «Gluschtigem» aus dem Freiamt beschenkt.

Auch den Organisatoren der «kulturellen Anlässe» wie Mai-Hock, Töff-Ausflug, Sternmarsch, Turnerreise und Chlaushock wurde ein «Freiämter-Plättchen» überreicht.

Zwei «Aktive» konnten für langjährige Mitgliedschaft geehrt werden: WalterTanner für 30 Jahre MTV und Hanspeter Künzli für 10 Jahre Seniorenturnen. Letzterer dankte den beiden Leitern des 19-20 Uhr Turnens Kurt Gärtner und Beat Koller für die immer abwechslungsreichen Lektionen.

Ausblick für 2018

Und was erwartet die Turner im 2018? Neben den bekannten, jährlichen Standard-Anlässen erwähnte der Präsident das Kreisturnfest Lenzburg/Freiamt in Dintikon vom 16. Juni 2018 und das Chilbi-Wochenende vom 12./13. Oktober, wieder einmal mit einer Theateraufführung. Abschliessend wagte er schon einen Blick in die weitere Zukunft, zum Eidgenössischen Turnfest 2019 in Aarau.

Der Ablauf der GV und die kollegiale Stimmung zeigte, dass es im MTV-Boswil zurzeit harmonisch läuft. «Fit mit Fun» also auch weiterhin. RG