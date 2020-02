Luftdruck Aargauer Meisterschaften unter neuer Führung

Schiesssport Nachdem die Sportschützen Suhr über mehrere Jahre die Wirtschaft an den Luftdruck Aargauer Meisterschaften in Aarau geleitet haben, wird das Zepter nun in neue Hände übergeben.

Vom 21. bis 23. Februar 2020 finden in der Sporthalle der Kaserne in Aarau die Luftdruck Aargauer Meisterschaften statt.

Zum ersten Mal wird die Führung der Wirtschaft, sowie des Aufbaus von der Luftgewehrabteilung der Freischützen Obersiggenthal übernommen. Die an den Meisterschaften teilnehmenden Schützen Vanessa Zürcher und Ivan Füglister werden dabei federführend sein. An diesem Anlass ist Ivan Chef des OKs und Vanessa die Chefin der Küche.

Es wird neue Menüs, sowie bediente Tische geben und die Wirtschaft wird umstrukturiert.

Vanessa ist gelernter Koch, sowie angehende Restaurationsfachfrau und Ivan gelernter Lastwagenmechaniker. Für beide wird es das erste Mal sein, dass sie die Organisation, sowie die Führung einer Wirtschaft dieser Grösse übernehmen.

Sie möchten es nicht unterlassen einige Worte an die geschätzte Leserschaft zu richten:

"Wir würden uns freuen, Sie an den Aargauer Meisterschaften der Disziplinen Luftgewehr und Luftpistole begrüssen zu dürfen. Unter unserer Leitung werden neue kulinarische Köstlichkeiten angeboten.

Der Schiesssport ist für Jung und Alt ein Highlight, welches viele neue Eindrücke bieten kann.

Kommen Sie nach Aarau, gerne erwarten wir Ihren Besuch!"

Jeder ist an diesem Anlass willkommen. Das Zuschauen kostet nichts und ist bestimmt für die eine oder andere Person ein neues Erlebnis.

Am Freitag messen sich die Eliteschützen bei der Gruppenmeisterschaft. Ebenso treten an diesem Abend die Auflageschützen im Einzelwettkampf an.

Samstags folgt dann der Tag an welchem alle qualifizierten, lizenzierten Schützen in verschiedenen Alterskategorien schiessen.

Der Sonntag gilt ganz dem Nachwuchs. Von U10 bis U21 treten die jungen Schützen wiederum in den entsprechenden Alterskategorien gegeneinander an.

Auch am Nachwuchstag wird es eine Gruppenmeisterschaft geben.