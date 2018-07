Im Einzelwettkampf lief es den beiden unterschiedlich. Noa zeigte eine verhaltene erste Übung und musste sich grössere Haltungsabzüge gefallen lassen. In der zweiten Übung steigerte er sich aber klar und turnte diese sicher durch. Dies reichte zu Rang acht und dem Finalplatz. Diesen verpasste Luc nach einer guten ersten Übung, da er in der zweiten schon nach dem zweiten Sprung auf der Umrandung landete. Gleich erging es Noa dann im Finale. Nach überhastetem Start musste er die Übung nach dem dritten Sprung abbrechen, da auch er die Umrandung berührte. Auch der Konkurrenz ging es nicht viel besser, lediglich drei Turner beendeten ihre Übung. So erreichte Noa dennoch den guten vierten Schlussrang.