Nach mehreren Schweizermeistertiteln im Nachwuchsbereich gelang Weber im Jahr 2010

mit 15 Jahren der Sprung in die erste Mannschaft unseres Vereines. Der Reinacher entwickelte

sich schnell zum Stammspieler und zu einer wichtigen Stütze. Bis zu seinem Wechsel

im Jahr 2014, konnte Weber insgesamt vier Mal das Double (Schweizer Mannschaftsmeister

und Schweizer Cup) mit Muttenz feiern.

Im Jahr 2015 konnte er sich in Zug erstmals zum Schweizermeister im Einzel küren, diesen

Titel verteidigte er daraufhin zweimal. Auch international konnte Weber in den letzten Jahren

für Furore sorgen, in der Weltrangliste kämpfte er sich dank seinen konstant starken

Leistungen bis auf den 150. Rang (Stand Februar 2018) vor. Insgesamt nahm er bisher an

sechs Weltmeisterschaften teil.

Als Gründe für seine Rückkehr nennt Weber unteranderem, dass er aufgrund seines Sozialwissenschaftsstudiums in Bern weiterhin in der Region spielen wollte.

Lionel Weber hat während seinem Engagement in Frankreich weiterhin in Muttenz trainiert

und steht deswegen immer noch in engem Kontakt mit der ersten Mannschaft und freut sich

sehr wieder bei seinem Jugendverein spielen zu können.

Als grosses Ziel nennt Weber den Schweizer Meistertitel mit dem TTC Rio-Star Muttenz.