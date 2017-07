Am Sonntag dem 2. Juli 2017 fand im Dojo der Shinsei Kan Karateschule zum zweiten Mal in diesem Jahr ein Wochenend-Lehrgang mit Prüfungen statt.

Aufbauend auf den vergangenen Wochenend-Lehrgängen stand dieses Mal das Training unter dem Motto des dritten Katas (vorbestimmte Abfolge von Bewegungen) Heian Sandan. Dabei wurden die komplexen Übungen mit einem abwechsluchsreichen Programm den Karate-Schülern zugänglich gemacht.

Anschliessend an die Trainings fanden für alle Stufen die Prüfungen statt. Die Atmosphäre bereits im Training und dann auch in der Prüfung war konzentriert und motiviert aber auch freundschaftlich. Die Prüfungen hatten ein hohes Niveau und jeder Schüler zeigte, was er in den letzten Wochen und Monaten während den Karate-Stunden gelernt und trainiert hatte.

Herzliche Gratulation von der Shinsei Kan Karateschule an alle Prüflinge.