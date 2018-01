Am vergangenen Wochenende war ganz schön etwas los für die BTV-Athletinnen und Athleten: In Zürich am LCZ Hallenmeeting startete Livia Odermatt mit 1.80m in die Saison und Michelle Gloor egalisierte über 60m den Vereinsrekord von Majella Hauri aus dem Jahre 2014. Am Dietiker Neujahrslauf vertraten die Familien Gloor und Rosamilia den BTV auf dem Podest und in Gelterkinden erreichte der Nachwuchs drei Podestplätze und darf somit die Aarauer Farben am Regionalfinal im Aarauer Schachen (04.03.2017) vertreten.

LCZ Hallenmeeting

Hochsprung

Hoch: 1.70 m (O), 1.75 m (XO), 1.80 m (XXO), 1.85 m (XXX)



60m Sprint

Pascal Müller: 7.02 sek 1. Lauf/ 7.00 sek 2. Lauf

Pin Wanheab: 7.08 sek / 7.04 sek

Jan Stauber: 7.32 sek / 7.33 sek

Joshua Lehner: 7.53 sek

Florian Kaufmann: 7.63 sek / 7.63



Michelle Gloor: 7.68 sek / 7.68 sek Neuer U20-Vereinsrekord!

Sara Brantschen: 8.08sek / 8.10 sek

Malimba Taimako: 8.45 sek / 8.48 sek

Joana Fiore: 8.22 sek / 8.24 sek

Sornig Johanna: 8.85 sek / 8.94 sek

Marion Okpala: 8.66 sek / 8.53 sek



60m Hürden 106.7cm

Patrick Zutter: 9.08 sek



60m Hürden 99.1cm

Joshua Lehner 8.98 sek





Neujahrslauf Dietikon

weibliche Jugend U16 2.2km

14. Gloor Alisha 10.59,0 min



männliche Jugend U14 2.2km

2. Gloor Robin 8.29,4 min



weibliche Jugend U12 1.2km

3. Rosamilia Tiziana 4.21,7 min

10. Gloor Riana 4.36,5 min



männliche Jugend U12 1.2km

1. Rosamilia Adriano 4.05,1 min



weibliche Jugend U10 1.2km

30. Gloor Elina 6.29,3 min





UBS Kids Cup Gelterkinden

U10 Girls

BTV Aarau - Ausser Konkurrenz (bereits qualifiziert)



U10 Mixed

5. BTV Aarau



U12 Mixed

2. BTV Aarau

4. BTV Aarau



U14 Boys

1. BTV Aarau



U14 Girls

7. BTV Aarau



U14 Mixed

6. BTV Aarau



U16 Boys

3. BTV Aarau



U16 Girls

5. BTV Aarau