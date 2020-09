Larissa Donatiello auf dem sechsten Platz

Letzte Woche fanden in Thun die Schweizermeisterschaften im Schiesssport statt. Da es in der Kategorie U17 bei den männlichen Schützen zu wenig Teilnehmer hat, starten die weiblichen und männlichen Schützinnen und Schützen im selben Teilnehmerfeld. Am Samstag wurde der Liegendmatch Gewehr 50m der Junioren ausgetragen. In dieser Disziplin werden 60 Schüsse liegend geschossen. Larissa Donatiello startete mit Passen von 98.7 und 97.8 Punkten eher verhalten, womit nach den ersten zwei Passen die Medaillenchancen bereits verspielt waren. Ab der dritten Passe drehte sie dann auf und erreichte mit 103.6, 101.4, 101.4 und 103.1 ein ansehnliches Resultat von 606.0 Punkte, welches zum 6. Schlussrang reichte und somit ein Diplom gewann. Zum Podestplatz fehlten 6.8 Punkte. Trotzdem ist sie zufrieden mit diesem Resultat und freut sich auf weitere Erfolge.