Kurzwanderung Neuenhof - Baden

Pro Senectute Kurzwanderung von Neuenhof auf den Heitersberg zum Rüsler und weiter auf der Höhe Richtung Baden zur interessanten Waldlandschaft genannt Teufelskeller. Weiter Abstieg zur Limmat und am Fluss entlang bis zum Lift der die Wandernden ins Badener Bahnhofquartier befördert wo ein gemütlicher Schlusstrunk genossen werden kann bevor man per Bahn zurück nach Aarau fährt. Kein Anmeldung nötig. Das Gruppenbillett wird vom Wanderleiter Pierre Schibli 079 34016 52 organisiert. Bitte am Vortag ab 14:00h das Pro Senectute Wandertelefon 062 837 50 41 abhören.

Aarau SBB ab 09:15 Gleis 2