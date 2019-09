Mit dem Männerchor Mellingen, Jodelchor Mellingen und Gruppo Folk Italia Nostra Mellingen. Bereits zum sechsten Mal singen die "Drei Chöre" in der katholischen Stadtkirche von Mellingen einen bunten Strauss bekannter Jodel- und Chorlieder wie „Summer-Juitz, Bim Stärnewirt oder Einzugsmarsch aus der Operette Zigeunerbaron und Ein kleines Stück Musik“. Die Gruppo Folk Italia nostra tritt eigens mit einem kleinen Orchester auf und bringen südländische Stimmung nach Mellingen mit den Liedern „Reginella und Circirinella teneva“. Gemeinsam singen die Chöre unter der Leitung von Erika Riedo musikalische Perlen wie „Lied an die Freude (Freude schöner Götterfunken“ und als besondere Darbietung aller drei Chöre der Jodel „Blume von Polo Hofer“. Als Eröffnungslied erklingt „Es zieht unser Lied in die Welt (Stars and Stripes forever)“ beigleitet von der Orgel mit dem Organisten und Pianisten Boyan Kolarov aus Neuenhof. Zwischen den Gesangsblöcken geben die beiden Musiker Felice Genca und Boyan Kolarov ein musikalisches Intermezzo mit Saxophon und Klavier. Der Eintritt ist frei, es besteht eine Kollekte. Anschliessend laden die drei Chöre zum Apéro im kath. Vereinszentrum ein.