Im Rahmen ihrer Parteiversammlung nominierte die SP Erlinsbach ihre Kandidatinnen und Kandidaten für die Kommunalwahlen vom 24. September 2017.

Begrüssen durfte die Präsidentin Barbara Roth auch Neumitglieder und weitere an der Parteiarbeit interessierte Personen. Die Flugblattaktion der SP Erlinsbach, mit dem Aufruf sich als Gemeinderatskandidatin oder -kanditen zu melden, hat ein positives Echo ausgelöst. Es konnten an der Parteiarbeit interessierte Personen gewonnen werden, doch die Suche nach einer Kandidatin oder Kandidaten für den Gemeinderat geht weiter. An diesem Amt interessierte Personen sind aufgerufen sich bei Barbara Roth zu melden.

Folgende Personen stellen sich im Herbst zur Wahl: Steuerkommission > Verena Leuthard, Schulpflege > Melanie Eng (parteilos portiert durch SP Erlinsbach), Wahlbüro > Brigitta Waldvogel und Barbara Roth (letztere Ersatzmitglied), Finanzkommission > Johannes Frölich.