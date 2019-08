Köppel spricht in Dietikon

Am 3. August 2019 pünktlich um 17.30 Uhr beginnt Roger Köppel vor vollbesetztem Saal im Hotel Restaurant Sommerau seine Rede. Die mehr als 130 Personen mit den zwei höchsten Dietikern «Gemeinderatspräsident Markus Erni und dem 1. Vize-Gemeinderatspräsident Gabriele Olivieri» hörten aufmerksam zu, als Ständeratskandidat Roger Köppel über die Grundpfeiler der Schweiz sprach. Er untermauerte seine Aussagen mit aktuellen Beispielen und zeigte auf, wo die Schweiz über Hintertüren «verkauft» werden soll. Die spannende Rede dauerte rund 1 ¼ Stunden und im Anschluss wurde der von der SVP Dietikon offerierte Apéro willkommen genossen. Dabei wurde noch das eine und andere Foto mit Roger Köppel gemacht.

Die Grundpfeiler der Schweiz «Direkte Demokratie, Föderalismus und Freiheit» spielen eine zentrale Rolle im Staat Schweiz. Zu jedem dieser Grundpfeiler konnte er aus seinem Fundus an Wissen und seiner Erfahrungen schöpfen und brachte die grosse Anzahl Zuhörerinnen und Zuhörer immer wieder zum Schmunzeln. Die vielen Aha-Erlebnisse muss man erfahren - auch für anders Denkende ist es spannend.

Beim Angriff auf die Grundpfeiler der Schweiz sieht er drei grosse Gefahren (Zitate):

Der EU-Unterwerfungsvertrag (abgekürzt InStA), der uns Bürgern das Stimmrecht wegnimmt. Damit werden nämlich das Volk, die Kantone und das Parlament entmachtet. Die Rot-Grüne Klimadiktatur, die einem nur das Geld aus der Tasche ziehen und mit neuen Verboten und Regulierungen uns in der Freiheit einschränken wollen. Das ungelöste Problem der Masseneinwanderung verdrängt die Schweizer Arbeitnehmer, die durch billige Zuwanderer ersetzt werden.

Im Anschluss hat Ständeratskandidat Roger Köppel noch viele Fragen beantwortet und hat dabei kein Blatt vor den Mund genommen, auch wenn es seine eigene Partei, die SVP betraf. Wer es verpasst hat, in Dietikon dabei zu sein, der hat noch die Möglichkeit an weiteren Auftritten teilzunehmen. (22. Aug. in Geroldswil / 10. Sept. in Unterengstringen / 25. Sept. in Weiningen / 13. Okt. in Oberengstringen / 16. Okt. in Schlieren)

