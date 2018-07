Der Schaffhauser Ehrat bereits zum dritten Mal. Der Walliser Yann Marti nimmt die vierte Saison für die Froburger in Anrgiff – allerdings mit Fragezeichen: Ihn plagt seit mehr als einem Jahr eine Ellbogen-Verletzung, weshalb die Froburger im vergangenen August bereits nach der zweiten Runde auf ihn verzichten und die Zielsetzung kurzfristig revidieren mussten: Statt Finalrunde hiess es fortan Abstiegskampf. Erst in der letzten Runde im Heimspiel gegen Solothurn, in einem dramatischen Krimi, sicherten sich die Froburger den Ligaerhalt.

Solothurner Derby zum Auftakt

In diesem Jahr stehen die Vorzeichen anders: Gleich in der ersten Runde, am Dienstag, 31. Juli, kommt es ab 11 Uhr zum Solothurner Derby: Schützenmatte gegen Trimbach. «Wenn man bedenkt, dass wir im vergangenen Jahr die beiden letzten Plätze untereinander ausgemacht haben, fällt diese Partie ins Gewicht. Wir müssen von Anfang an parat sein», sagt der Trimbacher Coach Bartolome Szklarecki.

So überrascht es nicht, dass im Vorfeld der Partie viel Gesprächsstoff vorhanden ist. Ein Thema ist Mischa Lanz. Der Hägendorfer hat sich mit den Froburgern über einen Transfer geeinigt und schliesst sich den Trimbachern an. «Wir freuen uns sehr, dass Mischa in unserem Kader ist. Die Talente aus der Region in der Trimbacher NLA-Mannschaft einsetzen, ihnen eine Chance zu geben – dieses Ziel hat uns seit Beginn unseres NLA-Abenteuers begleitet», sagt Froburg-Päsident Marco Meyer.

2015 gelang den Trimbachern auf diese Weise gar die ganz grosse Überraschung: Gegen GC Zürich im Halbfinal und Genf Eaux-Vives im Final setzte man sich jeweils hauchdünn durch und holte sensationell den Schweizermeister Titel, auf Position sechs stets einer der Junioren agierend.