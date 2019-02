Kirchenchor St. Martin im Schlussspurt

Das Kirchenchorkonzert vom 6. April 2019 rückt in grossen Schritten näher. In intensiver Probenarbeit feilt der Chor an Klang und Dynamik. Er kann dabei auf den begeisternden Chorleiter Guilherme Barroso zählen. Die Missa Pro Defunctis von Manuel Cardoso entpuppt sich als seidenfeines, magisches Werk. Gross ist die Vorfreude auf das Konzert. Die Sängerinnen und Sänger sind gespannt, wie die unbekannte Komposition auf das Publikum wirkt. Engagiert zeigt sich auch das Organisationskomitee. Viele Stunden und viel Herzblut stecken die OK-Mitglieder in dieses Projekt. Alle Beteiligten freuen sich auf einen grossen Publikumsaufmarsch am 6. April 2019.

Samstag, 6. April 2019, 20.00 Uhr

Kath. Kirche St. Martin Egerkingen

Eintritt frei, Kollekte