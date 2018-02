Am 24. Februar 2018 findet wieder die einmalige Kinderfasnacht in Villnachern statt. Das OK lädt unter dem Motto: "Unter Wasser" alle verkleidungslustigen Kinder und Erwachsene, Taucher, Fische, Seesterne und vieles mehr dazu ein.

Der Anlass beginnt traditionsgemäss 1345 Uhr mit dem Umzug beim Parkplatz der Schule. (Umzugsteilnehmer besammeln sich 1330 Uhr bei der Schule) Anschliessend geht es bunt und fröhlich, von lautstarken Guggen untermalt mit dem Maskenball in der Turnhalle weiter. Dort kann man bis 1700 nach Lust und Laune Schminken zu lassen, die Showeinlagen unseres Clown bewundern oder an der Maskenprämierung mit tollen Preisen mitmachen. Selbstverständlich steht auch die berühmte Konfettischlacht wieder auf dem Programm. Für das leibliche Wohl von Gross und Klein sorgt unsere Festwirtschaft.

Wir freuen uns auf alle Teilnehmer! Wer sich noch weiter informieren oder für den Umzug anmelden möchte kann dies unter www.kinderfasnacht.ch tun.

OK Kinderfasnacht Villnachern