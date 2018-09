Die Kinderdisco, organisiert vom Elternverein Eiken mit der genialen technischen Unterstützung der Firma New Day Veranstaltungstechnik, Pascal Graff und Patrick Fehrenbach. So wurde ein tolle Nebel- und Lasershow geboten. Es war ein tolles Erlebnis für Jung und Alt. Der Spass auf der Tanzfläche schwappte bis in die Küche. Es konnte getanzt und geschlemmt werden. Wir danken den Besuchern, die diesen Anlass zum unvergesslichen Erlebnis gemacht haben. Ein Grosser Dank gilt unseren Sponsoren, ohne sie wäre ein so grosser Anlass nicht möglich gewesen. Natürlich gilt auch unser Dank allen Helfern die uns vor und am Anlass tatkräftig unterstützt haben. Erinnerung: Kinderkleiderbörse 22. September 2018 im kulturellen Saal Eiken.