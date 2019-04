Samstag, 4. Mai – Kiebitze am Flachsee. Treffpunkt 12.30 Uhr, Schwimmbad-Parkplatz, Frick. Bildung von Fahrgemeinschaften nach Rottenschwil. Gottfried Hallwyler leitet die Exkursion, welche unter dem Patronat von BirdLife Aargau durchgeführt wird. Von einem Hide aus sind schöne Vogelbeobachtungen möglich. Der Jahresvogel 2019 – der Kiebitz – sollte aus nächster Nähe zu beobachten sein. Das nationale Reservat Flachsee-Unterlunkhofen besticht durch landschaftliche Schönheit und ist reich an einer grossen Artenvielfalt von Tieren und Pflanzen. Die Exkursion in einfachem Gelände dauert zwei Stunden. Durchführung bei jeder Witterung - bitte entsprechende Kleidung und gutes Schuhwerk tragen. Wer möchte, kann anschliessend im Restaurant Hecht, Rottenschwil zum Zvieri einkehren. Weitere Infos: www.nv-frick.ch

Vorstand NV Frick