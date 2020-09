Kein Entfelder Kerzenziehen 2020

Was in anderen Gemeinden für das Kerzenziehen, die Weihnachtsmärkte und Fasnachtsumzüge bereits bekannt ist, gilt leider ebenso in Oberentfelden und Unterentfelden: das beliebte Kerzenziehen findet in diesem Jahr nicht statt.

Der Vorstand des Vereins Kerzenziehen Entfelden setzte sich seit dem Sommer mit der Corona-Situation und deren Folgen auseinander. Er analysierte verschiedene Aspekte des Kerzenziehens unter erschwerten Bedingungen. Gespräche fanden auch ausserhalb des Vereins statt. In Anbetracht der gegenwärtigen und unklaren zukünftigen Entwicklung, der Planungsunsicherheit sowie unter Berücksichtigung von Aufwand und möglichen Risiken, entschied der Vorstand schweren Herzens, das Kerzenziehen im November 2020 nicht durchzuführen.

Die Verantwortlichen des Vereins wissen um die Bedeutung des Kerzenziehens für die beiden Gemeinden, die Bewohner, insbesondere die Kinder und die Schule Entfelden. Dahinter stecken viel Herzblut und langjährige Traditionen. Diesen geschätzten Anlass absagen zu müssen, fällt den Verantwortlichen nicht leicht. Der Entscheid schmerzt, ist aber ein Vernunftsentscheid.

In der Hoffnung, dass im kommenden Jahr 2021 wieder ein Kerzenziehen möglich sein wird, wünscht der Verein Kerzenziehen Entfelden allen eine gute Gesundheit und dankt für das stets entgegengebrachte Vertrauen.

Verein Kerzenziehen Entfelden

Der Vorstand

30. September 2020