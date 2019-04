Nach einer kurzen Begrüssung und einem feinen Nachtessen im Restaurant des Campingplatzes in Frick konnte die GV des Karateclubs beginnen.

Der Karateclub blickt auf ein intensives Vereinsjahr zurück. Höhepunkte waren das Freundschaftsturnier im Juni 2018 in Gipf-Oberfrick, sowie die Schweizer Meisterschaften im November in Hochdorf.

An der GV 2019 konnte der neu zusammengesetzte Vorstand zum ersten Mal Bilanz ziehen und auf ein erfolgreiches Jahr zurückblicken.

Der Vorstand des Karateclub freut sich mitteilen zu können, dass die SKISF Schweizermeisterschaft im Jahr 2020 in Gipf-Oberfrick stattfinden wird.

Anja Inderwildi kann als Trainerin ihr 10-jähriges Jubiläum feiern. Der Verein gratuliert ihr herzlich und freut sich auf weitere Jahre guter Zusammenarbeit.

Nach Abschluss der GV wurde in verschiedenen Gruppen eifrig weiter diskutiert.

Genauere Informationen zur SM sowie unserem Training finden Sie auf der Homepage unter http://www.karate-gipfoberfrick.ch.