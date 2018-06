Bei perfektem Wetter und Temperaturen konnten die ca. 3‘000 Mädchen und Buben auf perfekt eingerichteten Wettkampstätten ihr gemeinsames Turnfest geniessen. Sie dankten es den vielen Helfern, und dem seit mehr als einem Jahr unter dem OK Präsidenten Tom Wernli tätigen OK, mit tollen Leistungen und Darbietungen. So wurden tolle Übungen und Choreographien an den Ringen, Stufenbaren und im Teamaerobic gezeigt, die sensationelle Elemente enthielten.

Die Leichtathletik, Polysportiven und Nationalturnerischen Wettkampfteile zeigten wie vielseitig das Turnen sein kann.

Die Wichtigkeit dieser Diversifizierung die der Sport bietet in der „Life Work Balance“ wurde von in den Reden am Festakt in den Reden des OK Präsidenten, des BLTV Präsidenten und der Landrätin thematisiert. Und mit weiteren Anekdoten aus dem Turnerleben geschmückt, die die teils sehr langen Turnkarieren bereicherten.

Zeitgleich musste man den Kindern nicht mit diesen Neudeutschen Begriffen wie „Life Work Balance“ kommen, sie waren einfach nur begeistert dabei gemeinsame Erlebnisse zu sammeln. Das konnten Sie auch nach dem Wettkampf, so gab es einen OL und Geländelauf sowie ein Spielefeld mit einer Eisenbahn, Hüpfburg und Wurfgalgen. Nach einem hervorragenden Tag, wurden beginnend mit dem Einmarsch hinter den Fahnen des TV Sissach als Veranstalter und den Fahnen des BLTV und des TVBS die Sieger geehrt.

Als Jugendkommissionspräsident des Turnverbandes Basel Stadt gratuliere ich allen Kindern zu diesen sportlichen Erfolgen, und den vielen interessanten Personen, die ich kennenlernen durfte.

Mit Turnerischem Gruss

Andreas Wernli