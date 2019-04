Trotzdem nahmen die Einheimischen das Spiel äusserst Ernst und gingen konzentriert zur Sache. War das Spiel in den ersten Minuten noch ausgeglichen, so konnten sich die Aargauer dann nach einer Viertelstunde mit sechs Toren absetzen.

Im letzten Hauptrundenspiel empfing die HSG Aargau Ost in der Aue in Baden die Gäste aus der Nordwestschweiz. Um viel ging es in diesem Spiel nicht mehr, denn die Aargauer hatten sich bereits für die Playoffs qualifiziert und die Baselbieter hätten sich mit einem Sieg höchstens noch vom achten auf den siebten Schlussrang verbessern können.

Am Ende gewannen die HSG Aargau Ost überzeugend und rekordverdächtig mit 60:30. Ein gutes Omen für die Playoffspiele um den Schweizermeistertitel gegen Pfadi Winterthur. Das erste Spiel dazu findet am 4. Mai um 20:00h im Go Easy in Siggenthal Station statt.