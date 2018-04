Der Tennisclub Rheinfelden durfte am Wochenende mit einem dreitägigen Rahmenprogramm und vielen Menschen auf seiner grosszügigen Anlage im Engerfeld in die neue Sommersaison starten.

Dabei erwies sich das Timing von Wettergott Petrus als optimal. Es begann am Freitagabend mit dem Begrüssungsapéro, offeriert von der Küchencrew um Vera und Guido Marti, die das Clubrestaurant „Netzkante“ in ihre erste Sommersaison führen werden. Mehr als fünfzig Mitglieder liessen sich die Einladung auf die grosse Clubhaus-Terrasse nicht entgehen und kamen bei herrlichen Temperaturen in den Genuss von kulinarischen Köstlichkeiten. Viele Gäste blieben längere Zeit in der wärmenden Sonne sitzen, um sich nach der dritten Ausgabe des Begrüssungsapéros auch noch mit Leckereien aus der vielseitigen Speisekarte zu verköstigen. Derweil wurden die Werbeplachen der treuen Sponsoren auf den Aussenplätzen von fleissigen Helfern aus den eigenen Reihen montiert. Viele Clubmitglieder warfen auch einen ersten Blick auf den Schutzdamm, der die Aussenplätze in Zukunft vor möglichen Überschwemmungen schützen soll und mit Betonelementen (als weitere Sitzgelegenheiten) zugleich für eine weitere Attraktivitätssteigerung der grössten Tennisanlage im Fricktal besorgt sein wird.

Geselliger Auftakt in den Sommer

Am Samstag stand das traditionelle Eröffnungsturnier an, wo die ersten Bälle auf der Aussenanlage im neuen Jahr geschlagen wurden. Erneut war die Zeitplanung herausragend: Aufgrund der frostigen Bedingungen in den vorherigen Wochen ging die Instandstellung der vier Sandplätze erst Mitte April über die Bühne - pünktlich auf den Turnierstart wurden die Plätze freigegeben. Analog zum Vorjahr, als erstmals sämtliche Startplätze vergeben wurden, erfreute sich das traditionelle Plausch-Doppel einmal mehr grosser Beliebtheit. Besonders erfreulich war die Tatsache, dass sich auch einige neue Gesichter unter die heterogene Teilnehmerschar mischten. Insgesamt 45 Clubmitglieder duellierten sich in lockerer Atmosphäre während des gesamten Tages auf dem Engerfeld-Areal, um den Event in geselliger Runde auf der bequemen Lounge auf der Terrasse ausklingen zu lassen.

Kulinarik und Sport im Einklang

Zum Abschluss eines ereignisreichen Wochenendes folgte der alljährliche «Tag der offenen Türe», wo sich die breite Öffentlichkeit über die sportlichen, gesellschaftlichen und infrastrukturellen Vorzüge des Tennisclubs Rheinfelden informieren konnte. Dabei wurden am Sonntagnachmittag nicht nur freie Spielmöglichkeiten auf der gesamten Anlage, sondern ebenso kostenlose Schnuppertrainings bei der Tennisschule Baumann & Locher (TSBL) angeboten. Einige Junioren wurden sogleich in einen Gruppenkurs des eben erst gestarteten Sommertrainings integriert, während sich viele erwachsene Tennisfreunde - unter ihnen auch viele Clubmitglieder und Hallenmieter - auf eigene Faust mit dem Racket versuchten. Bemerkenswert war auch die Anzahl an Gästen, die dem regen Treiben auf den Aussenplätzen bei freundlicher Bewirtung von der sonnigen Terrasse folgte; so durchmischten sich sportliche Ambitionen und kulinarische Genüsse der Anwesenden im Engerfeld immer mehr.