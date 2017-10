Anlässlich der ersten Ausgabe des Buchfestivals Olten hat sich der Kiwanis Club Olten entschieden, als Sponsor des „Kaiserlichen Kochkurses für Kinder“ aufzutreten. Ein Sponsoring, das beileibe nicht nur aus monetärer Unterstützung, sondern in erster Linie aus persönlichem Engagement zahlreicher Kiwaner bestand.

KF Klaus Kaiser, ausgebildeter Koch und erfolgreicher Gastronom, übernahm gleich selber die Leitung des Kochkurses. Mit seiner jahrzehntelangen Erfahrung und seiner sympathischen und ruhigen Art hatte er die elf teilnehmenden Kinder im Primarschulalter rasch auf seiner Seite. Motiviert und zielstrebig folgten sie den Anweisungen des Küchenchefs und zauberten an diesem Samstagmittag ein wunderbares – oder eben „kaiserliches“ – Menu auf die Teller. Unterstützt wurde er dabei von den KF Patrick Albiker und Jörg Schluep, beide aktuelle Vorstandsmitglieder des KC Olten, sowie von deren beiden Ehefrauen. Die leuchtenden Kinderaugen waren beim gemeinsamen Mittagessen am grossen Tisch im Oltner „Schauraum“ unverkennbar, insbesondere natürlich beim Dessert, einem echten österreichischen Kaiserschmarrn.

Auch in der Organisation des Buchfestivals Olten ist einiger Kiwanis-Spirit vorhanden, steht doch mit KF Georg Berger ein ehemaliger Club-President an der Spitze des Trägervereins und hält mit Manuela Schluep eine engagierte Kiwanis-Partnerin die organisatorischen Fäden in den Händen. Die nächste Ausgabe des Festivals findet übrigens vom 15. bis 18. November 2018 statt – ein Eintrag in die Agenda lohnt sich bestimmt.

Nico Zila

President Kiwanis Club Olten