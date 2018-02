„Tag der Kranken“, Sonntag, 4. März 2018

Sich Zeit nehmen für kranke Menschen und die eigene Gesundheit

In der ganzen Schweiz werden am 4. März 2018, dem «Tag der Kranken», Veranstaltungen und Aktionen durchgeführt. Mit dem Motto "Zeit für dich, Zeit für mich, Zeit für uns“ möchten wir 2018 die Bevölkerung einladen, sich Zeit zu nehmen – Zeit für kranke und beeinträchtigte Menschen, aber auch Zeit für die eigene Gesundheit. Denn im privaten und beruflichen Alltag ist dies oft eine Herausforderung. Gleichzeitig möchten wir das Engagement all jener wertschätzen, die sich regelmässig Zeit nehmen für die Pflege und Betreuung von anderen. Ohne sie könnten viele kranke und beeinträchtigte Menschen nicht zu Hause leben. Hinter dem Tag steht der gleichnamige Trägerverein, der die Bevölkerung einmal pro Jahr auf ein besonderes Thema aus dem Bereich «Gesundheit und Krankheit» sensibilisieren will. (Nicole Fivaz, Tag der Kranken)

Traditionsgemäss engagiert sich der Samariterverein Endingen an diesem Tag. Wir laden alle, die gerne ein bisschen Zeit mit uns verbringen möchten zu Kaffee und Kuchen ein. Es wird gespielt, manchmal auch gesungen und viel gelacht.

Möchten auch Sie dem Alltag für 2 Stunden entfliehen? Sie sind vielleicht noch nicht auf fremde Hilfe angewiesen oder Sie werden von ihren Verwandten, Freunden oder Bekannten betreut, dann haben Sie Mut zum Dialog und besuchen Sie uns mit Ihren Angehörigen Wir freuen uns, wenn wir Sie am Sonntag, 4. März von 14.00 – 16.00 Uhr in der Aula der Bezirksschule Endingen begrüssen dürfen.

Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Bei Fragen wenden sie sich an Rosmarie Schellenberg, 056 242 18 36 oder 079 335 10 79.