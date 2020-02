Junioren Schweizermeisterschaft: Kimmy zum 4. mal Schweizermeisterin.

Noch nie in der Geschichte, hatte Basel 5 Läuferinnen an der Junioren Schweizermeisterschaft unter den Top 10.

Kimmy Repond ist zum 4. Mal in Folge Schweizermeisterin.

Im Kurzprogram hatte Anna La Porta noch 0.13 Punkte Vorsprung und belegte den ersten Zwischenrang. Die 15 jährige Sportschülerin, zeigte eine fehlerfrei Kurzkür mit Dreifachtoeloop-Dreifachtoeloop. Die 13 jährige Kimmy Repond zeigte den Dreifachflip-dreifachtoeloop , aber der Toeloop war nicht ganz rotated.

Am nächsten Tag zeigte Kimmy eine technisch schwierige Kür, mit allen Dreifachen und zweimal ein Doppelaxel-Dreifachtoellop. Anna stürtzte beim Dreifachlutz zeigte ansonsten ebenfalls ein technisch sehr hohes Program. Mit 20 Punkten Vorsprung siegte Kimmy an dieser Junioren Schweizermeisterschaft.

Ihre Teamkollegin Jaëlle CHERVET hatte Pech: belegte sie noch im Kurzprogram den 3 Zwischenrang, musste sie wegen 0.03 Punkten im Schlussrang auf die Bronzemedallie verzichten.

Aurora Zilorri belegte den 9 Rang von 24 Teilnehmer die starten durften.