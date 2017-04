Zum ersten Mal nahm die Nachwuchsabteilung des FC Subingen am Istria Cup in Medulin teil. Vom 12. – 17. April 2017 reisten 2 Juniorenmannschaften (U11 und U15) zusammen mit Eltern, Funktionären und Freunden nach Medulin. An diesem traditionellen Turnier, welches bereits zu 20. Mal ausgetragen wurde, nahmen nebst des FC Subingen Mannschaften aus Deutschland, Kroatien, Italien, Finnland und Slowenien teil.

Unsere Reise begann am Mittwoch 12. April um 21.00 Uhr. Im bequemen Reisecar fuhren total 73 Personen via Italien und Slowenien Richtung Kroatien. Elf Stunden später erreichten wir unsere Unterkunft in Pula. Nach einem reibungslosen Einchecken im Mannschaftshotel, stand der Donnerstag ganz im Zeichen der Akklimatisierung. Bei herrlichem Sonnenschein besuchten wir die historische Altstadt von Pula, welche zum Flanieren durch die Gassen einlud.

Am Freitagvormittag fand im Wahrzeichen vom Pula, dem Amphitheater eine eindrucksvolle Eröffnungsfeier statt. Sämtliche 79 Mannschaften marschierten in das Oval ein und wurden von den Zuschauern lautstark begrüsst. Für jedes Land wurden die Nationalhymnen abgespielt und in drei Sprachen das Bekenntnis zu einen fairen Turnier abgegeben.

Freitagnachmittag und am Samstag fanden je 4 Gruppenspiele der beiden Mannschaften statt. Gegen starke Gegner aus Italien und Deutschland erreichte die U15 nach intensivem Kampf ein Sieg und ein Unentschieden. Dazu kamen noch zwei knappe Niederlagen und die Viertelfinals konnten deshalb nicht erreicht werden. Dafür trumpften die Junioren der U11 gross auf und gewannen 3 Vorrundenspiele und qualifizierten sich so souverän direkt für den Halbfinal.

Am Sonntagmorgen spielte die U11 um den Finaleinzug. Beide Spiele gingen leider verloren und am Ende resultierte der tolle 4. Rang. Die erfreulichen Resultate zeigten, dass die Nachwuchsabteilung des FC Subingen international durchaus konkurrenzfähig ist. Während des gesamten Turniers wurden unsere Mannschaften stets von den mitgereisten Begleitpersonen lautstark angefeuert. Unser einheitliches Tenü (blaues Fan-T-Shirt und Windjacken) sorgte dafür, dass die Delegation des FC Subingen überall als geschlossene Einheit wahrgenommen wurde.

Vor der Rangverkündigung am Sonntagabend im Stadion von Pula unternahm die gesamte Delegation noch eine rund zweistündige Bootsfahrt zu den weltberühmten Brijuni-Inseln. Im ruhigen Wellengang konnten wir die Seele baumeln lassen und uns für die bevorstehende Rangverkündigung vorbereiten.

Nachdem an der Rangverkündigung alle Mannschaften ihre Preise und Erinnerungsmedaillen in Empfang genommen hatten, wurde zum Schluss noch der Fairplay Pokal vergeben. Die Spannung war riesig und als Gewinner wurde der FC Subingen ausgerufen. Die Kinder, Begleitpersonen und Funktionäre freuten sich riesig und in ausgelassener Stimmung kehrten wir zum Hotel zurück.

Nach dem Nachtessen hiess es Koffern packen und voller Emotionen traten wir die Rückreise in die Schweiz an. Am Vormittag des Ostermontags erreichten wir zufrieden wieder Subingen.

Einmal mehr gelang es der Nachwuchsabteilung an einem internationalen Turnier beste Werbung für den FC Subingen zu machen. Nebst den fussballerischen Erfahrungen, welche gesammelt werden konnten, wurden während der Reise auch der Teamgeist und der Zusammenhalt unter den Eltern und Funktionären gefördert, ganz nach dem Motto: One Team one Spirit.

Text verfasst von Patrick Seiler