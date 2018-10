Ausblick in die ferne Zukunft

Nach dem geschäftlichen Teil der Versammlung im Kantonsratssaal lud die Kantonsleitung zu einer Austauschplattform im Pfarrhaus St.Ursen ein. An verschiedenen Ständen konnte man sich Informationen zu aktuellen Themen der Jubla einholen. Nach dem Nachtessen wurde ein Blick in die Zukunft geworfen. Im Jahr 2022 steht der nächste Kantonale Grossanlass „Paradisos“ an. Mit der Planung des nur all 11 Jahre stattfindenden Kinderfest, soll bereits im nächsten Jahr begonnen werden. Um eine breite Abstützung der Scharen zu gewinnen, wurden verschiedene Durchführungsdaten und –formen diskutiert. Nach einem ersten Stimmungsbild soll so zu Beginn des nächsten Jahres der Rahmen des Anlasses festgelegt werden.

Während des ganzen Tages mischten sich die junggebliebenen Gäste Theres Mathys (Synodalrat) und Valentin Beck (Bundesleitung Jungwacht Blauring) ebenfalls unter die Delegierten. Bunt durchmischt und voller Lebensfreu(n)de liess man den Abend abschliessend in der Kulturgarage ausklingen.