Auch dieses Jahr findet im Herbst wieder ein Jugendschachlager statt. Dieses Jahr geht es in die Ostschweiz, namentlich nach Wildhaus. Es ist dies das 24te Jugendschachlager der Region AG/SO. Ein Grossteil der Demo-Bretter, Schachfiguren, Schachuhren wird vom Schachclub Niederlenz zur Verfügung gestellt. Auch der Jugendschachleiter von Niederlenz wird am Jugendschachlager teilnehmen. Ebenfalls der Jugendschachleiter vom Schachklub Wohlen. Nähere Informationen zum Jugendschachlager sind unter www.schachlager.ch ersichtlich. Das Lager dauert vom Samstag, 5. Oktober und endet am Samstag, 12. Oktober. Der Lagerbeitrag von 280 Franken beinhaltet auch die Hin- und Rückreise ab zentralen Sammelorten (im Aargau, Aarau)