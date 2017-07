Bereits zum 16. Mal gastierte das Jugendlager des Solothurner Turnverbandes in Elm im glarnerischen Sernftal. Rund 60 Kids erlebten eine abwechslungsreiche, eindrückliche und spannende Woche, bei der auch das Wetter mitspielte.





Sobald die Sommerferien im Kanton Solothurn beginnen, startet der Countdown für das Jugendlager des Solothurner Turnverbandes SOTV. Bereits zum 16. Mal wurden Rucksäcke und Koffer für die Lagerwoche im glarnerischen Elm gepackt. Eine ganz besondere Aufmerksamkeit genossen wohl auch die Prognosen der Wetterfrösche denn wer will schon eine nasse und graue Woche im Sernftal verbringen. Obwohl, wenn man die Stimmung der Kids nach einem Gewitter misst, dann ist da nichts von Traurigkeit zu finden, was zum Fazit führt: Es kommt drauf an, was man aus dem Wetter macht und dass die richtige Kleidung dabei ist.

Start geglückt, Stimmung top

Am Sonntag, 16. Juli, einem wunderschönen Sommertag, begann das Abenteuer Elm 2017 für 62 Kids und das Leiter- und Küchenteam. Schon im Car herrschte eine ausgelassene Stimmung, beste Voraussetzung also für eine spannende Woche voller Spiel und Spass. Nach dem "Einpuffen" im Gemeindehaus von Elm lieferte das Küchenteam mit feinen Spaghetti den ersten Energieschub.

Täglich hautnah dabei

Auf der Homapage des SOTV (www.sotv.ch) wurden jeden Tag Bilder und ein Newsflash aufgeschaltet, quasi das Tagebuch aus Elm. Dort war zu lesen, mit welchen lustigen, spannenden und vielleicht auch herausfordernden und ungewohnten Aktivitäten der vergangene Tag gespickt gewesen ist. Das tönte immer so locker und selbstverständlich, aber dahinter steckte jeden Tag viel Arbeit des Leitungs- und Küchenteams. Eine aufgeweckte Gruppe von Kids im Zaum zu halten, für Spass und Sicherheit zu sorgen und für alle Arten von Sörgeli das richtige "Mittel" zu haben, das verdient Anerkennung und ein grosses Dankeschön! Julia Isch, Hauptverantwortliche für das Lager Elm im SOTV, ist deshalb auch stolz auf ihre Kolleginnen und Kollegen - es mache einfach Spass mit diesem eingespielten Team.

Wandern ist des Müllers Lust - aber nicht nur

In Altersgruppen aufgeteilt wurden individuelle Programme angeboten, aber auch gemeinsame Anlässe wie der Lagerfeuerabend mit Steckenbrot, Bratwurst und Cervelats. Mittwoch oder Donnerstag, je nach Wetterlage, ist Wandern angesagt. Während die Älteren eine grosse Tour mit Übernachtung in der Panoramahütte auf der Berglialp unter die Füsse nahmen - ein kühles Bad im Bergseeli inbegriffen - erkundeten die Jüngeren gruppenweise die Umgebung von Elm am Mittwoch. Doch nur wandern? Nein, mit spannenden Spielen und Aktivitäten und ganz viel Singen wurde der Tag zum schönen Erlebnis.

Vielfältiges, spannendes Programm

Einzelmeisterschaft, Lagerolympiade, Gummistiefelweitwurf, Wasserrutschbahn, Trampolinspringen oder Trottinettfahren sind nur einige Stichworte aus dem Wochenprogramm. Nicht vergessen wollen wir das Wetter, das grundsätzlich gut war, aber mit Gewitter und Hagel auch "action" beisteuerte. Am Freitag folgte schliesslich der letzte Höhepunkt, auf den alle lange gewartet hatten, nämlich der Bunte Abend. Vorführungen, Spiele, Gesang und Tanz wechselten sich ab und dieses Jahr hatten das Leiterteam noch besondere Aufgaben zu erfüllen.

Leider gehen schöne Zeiten gefühlt viel schneller zu Ende als langweilige. Am Samstag hiess es packen und Abschied nehmen, aber einige Kids und Leiterinnen und Leiter wissen, nächstes Jahr sind sie wieder dabei. Änderungen gehören aber auch dazu und so wird 2018 das Küchenteam neu zusammengesetzt, aber mit dem unveränderten Grundsatz: Die Kids mit leckeren Speisen zu verwöhnen.