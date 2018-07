Der nächste Jubla-Tag steht bald vor der Tür

Anerkennung, Präsenz, Aufmerksamkeit, Wertschätzung, Positionierung, mehr Mitglieder, Gehör in der Gesellschaft: Das alles wünscht sich Jungwacht Blauring! Deshalb setzt sich die Jubla nach dem letztjährigen Erfolg am Samstag, 8. September 2018, erneut schweizweit in Szene!

Auch die ehrenamtlich tätigen Leitungspersonen der Jubla-Scharen aus dem Kanton Solothurn werden am besagten Samstag wieder viele tolle Jubla- Aktivitäten für die interessierten Kinder und Jugendlichen organisieren. „Wir sind überzeugt, dass wir den Erfolg vom letzten Jahr noch einmal toppen können!“, meint Kantonsleitungs-Mitglied Thomas Bucher und ergänzt: „Dieses Jahr sind nämlich 18 Scharen aus dem ganzen Kanton Solothurn dabei. Das sind sechs Scharen mehr als am letzten Jubla-Tag. Zudem profitieren die Organisatorinnen und Organisatoren von der gesammelten Erfahrung im letzten Jahr.“ Was die verschiedenen Leitungsteams jedoch genau planen und aushecken weiss man momentan noch nicht. „Ich bin selber gespannt, was uns alles erwarten wird“, so Bucher.