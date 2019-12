Jubiläumskonzert der Musikgesellschaft Dintikon

Die Musikgesellschaft Dintikon feiert in diesem Jahr ihren 150. Geburtstag und lud am letzten Samstag, 7. Dezember die Bevölkerung zum Jubiläumskonzert ein.

Zugleich feierte der Dirigent Andi Huber seine Feuertaufe und leitete gekonnt sein erstes Jahreskonzert für die MGD.

Passend zum Jubiläum der MGD ertönte zum Auftakt das Eröffnungsstück Let’s celebrate! Nach der Polka Die schönsten Jahre folgte das Hauptthema aus der Kultfernsehshow The Muppets. Mit dem Solo-Duett Ich gehör nur mir trugen die Solisten Christina und Daniel Schüpbach einfühlsam die wunderschöne Melodie aus dem Musical Elisabeth vor. Zu Ehren des Mitgliedes Sepp Hüppi wurde der Marsch 60 Jahre Musikant gespielt, passend zu seiner in diesem Jahr erhaltenen internationalen Auszeichnung für 60 Jahre aktives Musizieren. Das Mitglied Toni Wey führte wiederum mit humorvollen Hintergrundinformationen gekonnt durchs Programm. Der Abschluss des ersten Konzertteiles bildete der Tango Katharina. Den zweiten Teil eröffneten unter der Leitung von Ruedi Bieri die 13 Jungbläser der MGD. Erfreulich wie sich der Nachwuchs entwickelt und einige bereits tatkräftig auch bei den Grossen mitspielen. Diese führten danach mit der Titelmelodie zu Air Force One und dem Ohrwurm Come Missa Tallyman das Konzert weiter. Mit dem Es-Horn – Solo zu Beauty and the Beast bewies Dirigent Andi Huber einmal mehr seine musikalischen Fähigkeiten auch als Bläser. Mit der fetzigen Nummer Rockin‘ Elise und dem Stimmungsvollen Weihnachtslied Feliz Navidad endete das Programm. Das Publikum dankte es mit zusätzlich verlangten Zugaben.