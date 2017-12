Rund 130 Vereinsmitglieder, Delegierte von anderen Vereinen und Gäste feierten am 25. November 2017 in der 3fach Halle in Zuchwil eine unvergessliche Jubiläumsfeier.

125 Jahre Turnverein Zuchwil, 65 Jahre Damenriege Zuchwil und die Neugründung von TurnSport Zuchwil waren Anlass für den abwechslungsreichen Abend.

Interessante Rückblicke auf die Vereinsgeschichten, unter Einbezug der Dorfentwicklung von Zuchwil, wurden den Anwesenden weitergegeben. Amüsante Fotos und die Jubiläumsschrift gaben dem Publikum weitere tolle Einblicke.

Mit den Showeinlagen von Soluna, den Ansprachen des Gemeindepräsidenten Stefan Hug und der Verbandspräsidentin (RTVSU) Rosie Strähl wurde das Abendprogramm bereichert. Natürlich durften ein feines Essen und das köstliche Dessert nicht fehlen.

Grossen Dank an Alle, die sich für diesen Abend engagiert haben.

Präsidentin TurnSport Zuchwil, Corinne Weber