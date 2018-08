Indiaca Gruppe Starrkirch-Wil

10 jähriges Jubiläum

Gut gelaunt trafen sich Mitte August 22 Aktiv-und Passivmitglieder zum Jubiläumsausflug. Erst kurz vor dem Ausflug haben die Mitglieder erfahren wo hin die Reise geht. Jungfrau, Top of Europe war an diesem Tag das Ziel. Dichte Wolken am Himmel und auch ein bisschen Regen hatte sich angekündet. Man war aber optimistisch, dass es ein wunderschöner Tag werden sollte. Schon beim Kaffeehalt im Rosengarten in Bern zeigte sich dann die Sonne. In Grindelwald durften die Mitglieder einen feinen Apéro geniessen, bevor es dann endlich hoch hinaus auf über 3500 m über Meer ging. Zusammen mit hunderten von Japanern oder vielleicht auch Chinesen, das weiss man ja nie so genau, durften wir die Jungfrau erklimmen. Wieso, dieser Berg Jungfrau heisst, war dann von der jüngeren Generation die Frage, so richtig beantworten konnte das aber niemand. Nur eine Vermutung wurde gemacht, diese liess dann aber auch einiges Gelächter zu.

Bei einem feinen Mittagessen kam dann auch das gesellschaftliche nicht zu kurz und es wurde heftig geplaudert und gelacht. Einen Rundgang auf dem Jungfraujoch und ein tolles Gruppenfoto durfte natürlich auch nicht fehlen. Die Sonne zeigte sich abwechselnd mit ein paar Wolken, was aber die Stimmung nicht trübte. Man war sich einig, als man abends auf der Heimfahrt war, es war ein sehr gelungener und schöner Ausflug. Als Geschenk für die 10 Jahre Treue im Verein, erhielten alle eine Sporttasche, mit dem IG StaWi Logo und mit dem persönlichen Namen darauf. Hoffen wir, dass wir in 10 Jahren dann einen tollen Ausflug für das 20-jährige Jubiläum planen können.

Isabelle Hachen / Präsidentin IG StaWi