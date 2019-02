Gränichen, 26. Februar 2019

50 Jahre Bibliothek Gränichen – mit dem bekannten Duo OHNE ROLF präsentierte das Team der Bibliothek zusammen mit der Kommission Kultur in Gränichen einen gelungenen Jubiläumsanlass: erlesene Komik zum Thema «Seitenwechsel»

Kurz nachdem das Jahresprogramm 2019 von Kultur in Gränichen an alle Haushalte zugestellt war, konnten bereits die ersten Tickets für den Jubiläumsanlass zum 50. Geburtstag der Gemeinde Bibliothek Gränichen verkauft werden. Aufgrund der grossen und frühen Nachfrage nach Tickets für das Gastspiel des bekannten Duos «OHNE ROLF», konnten sich die Organisatoren auf einen grossen Besucheraufmarsch vorbereiten.

Am letzten Samstag, 23. Februar war es dann soweit. Die zahlreichen Besucher fast jeden Alters und aus Nah und Fern, wurden in einem festlichen Ambiente in der Aula des Primarschulhauses mit einem Willkommens-Cüpli empfangen. In der bis auf den letzten Platz gefüllten Aula warteten dann alle gespannt auf die vorbereiteten 1'000 Plakate der Künstler und freuten sich auf einen unterhaltsamen Abend. Ob sich alle Besucher bewusst waren, was sie unter dem Thema «Seitenwechsel» erwartete, entzieht sich unserer Kenntnis. Es bleibt jedoch zu erwähnen, dass alle spontan ausgewählten Bewerber aus dem Publikum den Seitenwechsel auf der Bühne hervorragend gemeistert haben.

Die scheinbar simple Idee „sprechen heisst lesen oder blättern“, wurde von den Künstlern sehr witzig, spannend und sogar auch musikalisch umgesetzt. Der «Seitenwechsel» ist auch in Gränichen mit dem spontanen Publikum sehr überzeugend gelungen.

Die Kommission Kultur in Gränichen und das Team der Bibliothek bedanken sich beim Publikum und den Künstlern für den gelungenen und festlichen Abend.

Schon bald findet der nächste Anlass von Kultur in Gränichen in der Aula des Primarschulhauses statt.

11 Musiker bieten Afro-Musik zum Geniessen, Mittanzen und den Alltag vergessen an. rh

Freitag, 29. März 2019, Afrobeat – Afrofunk – Jazz – Weltmusik mit Professor Wouwassa Unter www.kulturingraeniche.ch erhalten Sie Auskunft über die nächsten Anlässe.