Erneuter Sieg bei der Schnurball -Wintermeisterschaft

16 Frauen-Mannschaften aus dem Fricktal trafen sich an 4 Abende im November und Januar, um in der Wintermeisterschaft im Schnurball um den 1. Platz zu kämpfen. In der Liga A und B spielten je 8 Teams um den Titel oder den Aufstieg in die höhere Liga. Mit 2 Mannschaften nahm der FTV Kaisten auch teil. Schon das ganze Jahr wurde wöchentlich am Montagabend in der Dreichfachturnhalle von 19.00 Uhr bis 20.00 Uhr trainiert. Schliesslich musste die 1. Mannschaft den Titel vom letzten Jahr verteidigen. Gelang ihnen ein erneuter Sieg? In der Vorrunde gelangen gewisse Spiele gar nicht, dann wiederum doch. In der Zwischenrangliste im November waren sie auf dem 2. Platz mit 2 Punkten im Rückstand zu FR Wegenstetten. Am 22. Januar dann war die Schlussrunde in Möhlin. Das erste Spiel gegen FR Sulz verloren sie knapp. Danach kamen sie besser in Form und gewannen die weiteren Spiele. Einzig gegen FTV Herznach –Ueken hatten sie nochmals eine Niederlage zu kassieren. Ob das nun das Aus für den Sieg war? Die Mannschaft war etwas resigniert und doch wollten sie das letzte Spiel gegen FR Wegenstetten 1 gewinnen. Das Spiel wurde sehr spannend, mal war die FR Wegenstetten Punkte vor, dann holte der FTV Kaisten wieder auf. In den letzten Minuten liess beim Gegner die Konzentration nach und FTV Kaisten konnte sich Punkte sammeln. Beim Schlusspfiff gewannen sie 12:18. Da alle Mannschaften in der Liga 1 sehr stark waren und alle einige Spiele gewonnen und verloren hatten, war es schwierig auszurechnen, wer nun gewonnen hat. Susanne Bartl vom Kreisturnverband Fricktal, die alles organisierte hatte, gab um ca. 22.45 Uhr die Rangverkündigung bekannt. Auf dem 8. Platz in der Liga 2 wurde FTV Kaisten 2 aufgerufen und sie, wie alle Mannschaften bekamen einen Nahrungskorb geschenkt. Die Aufsteiger waren FTV Etzgen und Fr Wegenstetten 2. In der Liga 1 waren auf dem 3. Platz Wegenstetten 1, auf dem 2. Platz FTV Wil 1 und auf dem 1. Platz konnte der FTV Kaisten 1 den Sieg für sich holen. Wie freute sich die Mannschaft, es hat doch gereicht! Nach den Spielen konnte man sich wunderbar in der Kaffeestube vom DTV Möhlin verköstigen.