Das OK blickt auf einen wunderbaren und ab Mittag bei schönstem Wetter durchgeführten 37. Johanniterlauf zurück. 576 Läufer/innen, vom Kleinkind bis zum Senior, sind über den Zielstrich gelaufen (Vorjahr 480). Das ist ein neuer Teilnehmerrekord! Als Tagessiegerin durften sich Andrea Menzi von Siebenthal zum sechsten Mal und Andreas Probst zum dritten Mal in Folge feiern lassen.

Als Erstes begaben sich 44 Jogger und 19 Walker des Kurzlaufes über flache 6,5 Kilometer an den Start. Danach starteten 90 Läuferinnen und Läufer zum Panoramalauf über 10,6 Kilo-meter mit rund 100 Höhenmetern. Angelangt im Ziel, erhielten alle Teilnehmende ein Glas einheimischen Honig als Finisherpreis.

Am Nachmittag starteten in verschiedenen Kategorien die 265 Kinder und Schüler sowie 158 Teilnehmer des Familienlaufes (40 Familien). Als Finisherpreis erhielten die Kinder eine Packung Popcorn und die Erwachsenen ein Glas Honig.

Wie das OK des organisierenden Sportvereins Leuggern kamen auch die Teilnehmenden zum Schluss, dass am Johanniterlauf in Leuggern bei optimalem Wetter wiederum toller Laufsport geboten wurde. Das OK bedankt sich bei allen ganz herzlich, die zum Gelingen des diesjährigen Johanniterlaufs beigetragen haben. Speziell bedankt sich das OK bei den kleinen und grossen Läufern und den Helfern und Sponsoren für ihre Unterstützung.