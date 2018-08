Jani Valli (37) stösst von SB Vantaa ans Rheinknie und übernimmt die Ausbildungsverantwortung im UBR-Damenbereich und wird entsprechend auch intensiv in den Juniorinnen-Teams mitwirken. Valli war in Vantaa seit vielen Jahren in diversen Junioren-Teams aktiv und fungierte seit 2011 als Head-Coach der U21.

Er besitzt die höchste finnische Trainerausbildung und soll die Entwicklung der Damenabteilung von UBR in den nächsten Jahren weiter vorantreiben. Valli unterschreibt für zwei Jahre in Basel und hat bereits Ende Juli seine Tätigkeit am Rheinknie aufgenommen.