Nicht nur der Abgang von 12 Spielern (!) aus dem letztjährigen Meisterteam wurde bis jetzt überraschend gut weggesteckt (Sieg im Supercup, Leader in der Qualifikation, Cupfinal erreicht - mehr geht aktuell gar nicht), die Jungtalente werden auch national gebraucht:

So schnupperte beispielsweise der Solothurner Simon Laubscher (1998) am EFT letzten November in Kirchberg erstmals A-Nati-Luft.

Nun wurde Jan Bürki (1999) nachträglich für den Zusammenzug der Nati hinsichtlich der WM-Qualifikation in anfangs Februar in Lettland aufgeboten. Der rasante Aufstieg des erst 18-jährigen Eigengewächses setzt sich also fort. Am heimischen EFT hatte der Lyssacher noch die Captainbinde der U19-Nati getragen.