Man wusste nicht so recht, bleibt das Wetter so wie es ist, oder kommt der angesagte Regen schon am Nachmittag. Die 17 Senioren, die sich um 13 Uhr beim Bahnhof Oberentfelden trafen, waren jedenfalls gut für alle Fälle ausgerüstet.

Nach der Begrüssung durch Alfred Zybach starteten wir durchs Zentrum des Dorfes über den „Behmenkreisel“ in Richtung Wallenland. Unterwegs sahen wir viele abgeerntete Felder, die bereits schon für den Winter vorbereitet waren. Auch viele junge Bäume säumten den Weg. Bei jedem war eine Ansitzstange für Greifvögel angebracht. Kreisende Mäusebussarde über den Feldern sind vielen von uns ein vertrauter Anblick.

Am Waldrand angekommen nahmen wir bereits die erste Steigung unter die Füsse. Auf dem 1. Weg (so heisst der Weg wirklich) stiegen wir hinauf durch einen schönen Mischwald, um nach ein paar hundert Metern links beim Staatswaldweg abzuzweigen. Nach kurzer Zeit, an vielen Wasserfassungen vorbei, kamen wir bei der „Wolfsgrube“ in Kölliken an. Nach einer kurzen Pause wanderten wir durch das Dorf Kölliken, teilweise entlang dem Färbibächli. Unterwegs konnten wird das neugedeckte Strohhaus an der Schönenwerder-strasse bestaunen. Dafür wurden 40 Tonnen Schilf in Bündeln aus den Niederlanden nach Kölliken transportiert.

Der Hinteren Bahnhofstrasse entlang und ein paar Quartierstrassen weiter führte uns der Weg entlang der Uerke bis zur Reitsporthalle in Holziken. Eine Viertelstunde später sassen wir im gemütlichen Restaurant Central, wo wir von der Wirtin freundlich empfangen wurden. Bei guten Gesprächen, Speis und Trank, verging die Zeit schnell und nach einem Kaffee und einer speziellen hausgemachter Crèmeschnitte mussten wir langsam ans Heimkehren denken. Die meisten wanderten zurück nach Oberentfelden, wo wir beim Eindunkeln ankamen. Übrigens hat es Petrus gut mit uns gemeint. Wir hatten auf dem ganzen Weg nicht mehr als fünf Minuten leichten Regen.

Einige Senioren kehrten noch in unserem Stammlokal im Frohsinn ein. Dort trafen wir Kameraden an, die wegen eines Missverständnisses erst um halbzwei Uhr beim Bahnhof warteten, dann halt dort als Ersatz gemeinsam einen gemütlichen Nachmittag verbrachten.

Edi Matter 30. November 2017