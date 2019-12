Jahresrückblick 2019 vom Schützenverein Oberbuchsiten

Schützenverein Oberbuchsiten

Zum Jahresende traf sich die Schützenfamilie nochmals zu einer gemütlichen Zusammenkunft in der Oberst-Gattiker-Stube (Schützenstube). «Weisch no!» war das Hauptthema. Die erfolgreiche Teilnahme am Basler Kantonalschützenfest mit dem 10. Rang (von 97 Sektionen in der Kategorie SSV-Verein) mit 94.426 Punkten und dem 2. Rang 25m mit 140.004 Punkten (von 30 Sektionen) und ebenso der 2. Rang 50m mit 95.840 Punkten (von 34 Sektionen). Zudem bei der 50m-Festsieger-Konkurrenz der Andreas Kissling im 2. Rang und der Herbert Lehmann im 3. Rang. – Im Herbst dann die Teilnahme am Emmentaler Landesschiessen mit dem 13. Rang bei der Sektion mit 93.451 Punkten (von 170 Sektionen) und der 6. Rang 25m mit 146.304 Punkten (von 40 Sektionen) und dem Festsieg 50m mit 95.664 Punkten (bei 30 Sektionen. Bei der 50m-Festsieger-Konkurrenz erreichte Andreas Kissling den hervorragenden 1. Rang. – Das Vereinsjahr endete mit dem Endschiessen. – 300m Kat A gewann Germann Studer vor Kurt Bolfing und Markus Trösch. In der Kat E+D gewann Jochen Vochetzer vor Bruno Repetto und Christoph Gees. – Beim Pistolen-Endschiessen gewann Andreas Kissling vor Stefan Jeker und Urs Büttiker. – Herzliche Gratulation! – Im Jahr 2020 steht ganz klar das eidgenössische Schützenfest in Luzern im Vordergrund und das heisst: Üben-üben-üben! – Wir wünschen weiterhin: Guet Schuss! Fritz Lüdi, Aktuar SVO