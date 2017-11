Am Freitag, 17. November 2017 um 19.30 Uhr lädt die Jugendmusik Möhlin zu ihrem Jahreskonzert in der Mehrzweckhalle Fuchsrain in Möhlin ein. Umrahmt wird das Konzert von zwei weiteren Musikgruppen.

Eröffnet wird der Konzertabend durch die M&M’s. Sie stehen unter der Leitung von Andreas Meier und bilden eine Gruppe junger Talente, die sich schon früh für das musikalische Zusammenspiel begeistern konnten. So üben sie jetzt alle schon fleissig, um künftig bei der Jugendmusik Möhlin mitspielen zu können.

Im Anschluss wird die Jugendmusik Möhlin unter der Leitung von Markus Tannenholz den Zuhörern einen abwechslungsreichen und spannenden Konzertabend bieten. Die Jugendmusikantinnen und Jugendmusikanten haben sich lange mit intensiven, wöchentlichen Proben und einem Probewochenende auf dieses Highlight vorbereitet. Entsprechend freuen sie sich sehr, an diesem Abend die eingeübten Stücke dem Publikum präsentieren zu dürfen!

Einen Teil wird die Jugendmusik von der Klasse 4a vom Schulhaus Storeboden begleitet. Die Klasse nimmt momentan am Projekt „Klassenmusizieren“ teil. Jeder Schüler und jede Schülerin erhält ein Instrument und darauf werden ein Jahr lang einzeln die ersten musikalischen Schritte gemacht. Natürlich werden auch gemeinsam Stücke eingeübt. Drei von diesen Stücken werden sie, begleitet durch die Jugendmusik, am Konzert präsentieren. Die Jugendmusik hofft, dass sich möglichst viele der Schüler während diesem Jahr für das Musikmachen begeistern können und den Instrumentalunterricht auch nach dem Projektjahr weiter besuchen werden. So, dass sie später bei den M&M’s einsteigen und natürlich dann zur Jugendmusik dazustossen können.

Am Schluss des Konzerts wird durch die Jugendmusik ein Apéro offeriert. Der Eintritt ist frei, es gibt eine Kollekte zugunsten der Jugendmusik Möhlin. Diese, und natürlich auch die M&M’s und die Klasse 4a, freuen sich auf die hoffentlich zahlreichen Konzertbesucher!