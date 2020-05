Instrumentalunterricht mal anders

Auch bei der Musikschule Region Laufenburg werden in den letzten Wochen ganz neue Unterrichtsformen gelebt. Das Coronavirus hat die Lehrpersonen vor einige Herausforderungen gestellt und bevor hoffentlich bald der gewohnte Unterricht wieder startet, haben wir beim Saxofon- und Klarinettenlehrer Rafal Jastrzebski und einer seiner Klarinettenschülerinnen, Sandrine, nachgefragt, wie es ihnen in dieser speziellen Zeit so geht.

Rafal, wie gehst du mit der momentanen Situation um?

Rafal: Es ist sicher für viele Lehrpersonen eine neue Situation, auch für mich. Es ist wie ein Sprung ins kalte Wasser für uns alle. Nach ein paar Wochen Onlineunterricht, muss ich aber sagen, dass diese Unterrichtsform für viele meine SchülerInnen und mich auch sehr spannend ist. Die Corona-Krise hat mich auch provoziert, um ein Handlungskonzept zum Thema «Fernunterricht» zu erarbeiten.

Wie schnell konntest du auf Fernunterricht umsteigen?

Rafal: Ich wollte sofort weiter für meine SchülerInnen da sein. Ich habe nach den Informationen über die Massnahmen vom Freitag 13.März sofort am Samstag und Sonntag mich für den Onlineunterricht vorbereitet, um mit dem Onlineunterricht ab Montag 16.März zu beginnen.

Wie reagierten deine Schüler bzw. ihre Eltern darauf?

Rafal: Die Reaktionen sind eigentlich alle positiv. Manche Schüler haben es am Anfang ein bisschen komisch gefunden, aber nach den ersten Wochen Onlineunterricht habe ich nur positive Rückmeldungen erhalten. Ich sehe diese Situation nicht nur als Lehrperson, sondern auch von der Elternseite. Mein Sohn hat den Online Instrumental Unterricht sehr gut gefunden. Ich finde das auch sehr positiv, es hilft uns als Familie die Tagesstruktur zu bauen.

Welche Kanäle nutzt du, um deine Schüler zu erreichen?

Rafal: Ich nutze vor allem E-Mail, WhatsApp und Skype

Was findest du gut am Fernunterricht?

Rafal: Ich musste mein Lernkonzept revidieren und mich an die neue Situation anpassen. Diese neuen Herausforderungen bringen sogar ein bisschen frischen Wind in die Unterrichtsroutine.

Welche Herausforderungen hast du angetroffen?

Rafal: Die Internet Verbindung ist nicht immer gut genug. Das hat grossen Einfluss an der Ton Qualität. Es ist manchmal schwierig zu beurteilen, ob alles gut gespielt ist.

Was vermisst du am „normalen“ Unterricht am meisten?

Rafal: Ich vermisse den persönlichen Kontakt mit meinen Schülerinnen und Schülern. Ich mag meine Arbeit sehr, und profitiere auch als Mensch von diesem Kontakt - auch weil ich sehr tolle Schüler habe.

Was denkst du, was du evtl. für die Zukunft nach dem Lockdown übernehmen könntest?

Rafal: Ich sehe das E-Learning als sehr nützliche Ergänzung zum traditionellen Unterricht.

Jetzt zu dir Sandrine. Welches Instrument lernst du?

Sandrine: Klarinette

Wie lange spielst du schon darauf?

Sandrine: Ich spiele schon seit sechs Jahren.

Bist du in einer Band dabei? Wenn ja, was gefällt dir daran?

Sandrine: Ja, bis vor kurzem spielte ich in der Beginnersband mit und habe jetzt in die Jugendband der Musikschule Region Laufenburg gewechselt. Ich finde es toll, weil man mit anderen zusammen Musik machen kann und man Freundschaften knüpfen kann.

Warst du ausgerüstet für diese neue Art von Unterricht?

Sandrine: Ja, eigentlich schon. Ich hatte alles was es braucht: Notenständer, Noten, Instrument und Handy.

Was findest du gut am Instrumentalunterricht via Videochat?

Sandrine: Ich muss nicht extra mit dem Velo hinfahren, sondern nur in mein Zimmer gehen.

Was vermisst du am „normalen“ Unterricht am meisten?

Sandrine: Das reale Treffen

Dies war nun ein kleiner Einblick in diese ungewohnte Zeit.

Aufgrund der gesundheitlichen Vorsorgemassnahmen kann die MSRL vorläufig keine Instrumentenvorstellungen und «Woche der offenen Tür» durchführen. Gerne hätten wir interessierten Kindern und Eltern alle Instrumente hautnah gezeigt. Auch das traditionelle Jahreskonzert findet leider nicht statt. Unentschlossene Neueinsteiger können sich gerne bei der jeweiligen Lehrperson für Auskünfte und Infos melden. Auch der Vorstand oder der Musikschulleiter stehen für Fragen gerne zur Verfügung. Anmeldungen werden weiterhin mit Freude entgegen genommen. Auf unserer Homepage www.msrl.ch finden sie alle wichtigen Informationen zum weiteren Vorgehen, sowie Termine, Mailadressen und Telefonnummern.

Seit einigen Tagen läuft die Video Challenge. Musikschüler dürfen ein selber gemachtes Video mit einem Song, Stück, Übung oder Groove einschicken. Die Videos werden durch ein Lehrerteam bewertet und es winken tolle Preise. Einsendeschluss ist 13. Mai 2020.

Ob einfach kreativ, verrückt oder lustig; oder alles zusammen-lasst euren Ideen freien Lauf. Die MSRL ist gespannt auf eure Clips und wünscht viel Spass beim making of.

Die MSRL passt sich laufend den neuen Bestimmungen des Kantons an. Die aktuelle Massnahme dauert vorerst bis 08.Mai 2020. Die Kontinuität des Unterrichts ist uns dabei besonders wichtig. Unsere Musikschülerinnen und -schüler haben im Moment die Chance viel Zeit mit der Musik und dem Üben zu verbringen.

Wir bedanken uns herzlich für die vielen aufbauenden und positiven Rückmeldungen, die wir in den vergangenen Wochen von Eltern und Schülern erhalten haben.

Wir sind zuversichtlich, zusammen mit Ihnen auch die nächsten Wochen zu meistern. Zögern Sie bitte nicht, uns bei Fragen zu kontaktieren.