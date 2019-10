INISH - Traditionelle Irische Musik



INISH sind drei Musiker, welche sich voll und ganz der traditionellen irischen Musik hingeben. Sie werden bei uns in Gränichen von einer Tänzerin begleitet. Zusammen begeistern sie das Publikum mit fröhlichen, schwungvollen Tunes und geben ihren Songs eine Stimme, die total unter die Haut fährt.



Hintergründe zu Musikstücken sowie irischer Humor gehört bei INISH selbstverständlich zum Auftritt!



An unserer Bar schenken wir zudem - ausschliesslich an diesem speziellen Abend - vor dem Konzert, in der Pause sowie nach dem Konzert Irish Whiskey und Guinness aus!





Freitag | 25. Oktober 2019 | 20.00 Uhr | Aula

Abendkasse und Bar ab 19.00 Uhr



Eintritt: Fr. 25.--



Vorverkauf ab 14. Oktober 2019

Blumengeschäft Blatt und Blüte, Tel. 062 843 00 88

oder ab sofort unter www.eventfrog.ch