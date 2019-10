Walter Frey, MR Niedererlinsbach

Immer in den ungeraden Jahren bricht bei einigen Turnkameraden der Männerriege Niedererlinsbach und ihren Partnerinnen das Wanderfieber aus. Dann heisst es, die Wanderkleider packen, die Wanderschuhe schnüren und ab geht es per Eisenbahn und Postauto in die Berge.

Dieses Jahr durften wir vom 7. bis 14. September wiederum die herrlichen Berge rund um das Saasertal erklimmen, wenigstens soweit es für uns machbar war. Dank dem guten Wetter konnten wir die schönen Aussichten und die saubere Luft geniessen. Pia und Jürg Hauri hatten die Woche hervorragend organisiert und schöne und interessante Touren ausgesucht.

Der Aufenthalt im 4-Stern-Hotel „Saaserhof“ in Saas-Fee war ruhig und erholsam, trotz den morgens sehr früh aufbrechenden Skifahrern aus diversen Nationalkadern, welche sich am Allalinhorn auf die kommende Saison vorbereiteten. Leider ging die Woche, wie immer, allzu schnell vorbei. Alle 19 Teilnehmerinnen und Teilnehmer danken Pia und Jürg für ihre grosse Arbeit und freuen sich auf die nächste Wanderwoche in zwei Jahren.