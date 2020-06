Im September kein Beizlifest in Dulliken

Kurz nach den Sommerferien fand in Dulliken seit mehr als 25 Jahren das beliebte Beizlifest statt.

Viele Dorfvereine organisierten zusammen dieses, in den letzten Jahren immer beliebter werdende, Dorffest.

Leider traten einige OK Mitglieder nach dem Fest 2019 zurück. Bisher konnten trotz grossen Anstrengungen die fehlenden OK Posten nicht besetzt werden.

Nach wie vor suchen wir eine Präsidentin oder einen Präsidenten für die Führung des OK Beizlifest.

Interessierte melden sich bei Max Egger 079 336 02 10.

Im März kam dann der Corona-Virus und der Lockdown hinzu. Fast alles stand still, öffentliche Anlässe wurden weitestgehend verboten.

Mit den heute gültigen Schutzmassnahmen und den zu erwartenden Vorschriften nach den Sommerferien, macht es keinen Sinn ein Beizlifest durchzuführen.

Das Wesentliche was ein Beizlifest ausmacht, nämlich der Kontakt mit anderen Leuten, Gespräche in geselliger Runde, und vieles mehr, all das ist nicht erlaubt.

Aus diesen Gründen wird im 2020 definitiv kein Beizlifest stattfinden.

Ob es im 2021 wieder ein Beizlifest geben wird, hängt von der weiteren Entwicklung des Corona-Virus und der Rekrutierung neuer motivierter OK Mitglieder ab.

Wir danken für das Verständnis und freuen uns auf ein baldiges Wiedersehen am Beizlifest 202?

OK Beizlifest Dulliken